BAR: GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest

35.96 USD 0.16 (0.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BARの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり35.80の安値と36.04の高値で取引されました。

GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.80 36.04
1年のレンジ
25.24 36.53
以前の終値
36.12
始値
35.99
買値
35.96
買値
36.26
安値
35.80
高値
36.04
出来高
263
1日の変化
-0.44%
1ヶ月の変化
4.57%
6ヶ月の変化
16.38%
1年の変化
37.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K