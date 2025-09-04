CotationsSections
BAR: GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest

36.33 USD 0.37 (1.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BAR a changé de 1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.03 et à un maximum de 36.33.

Suivez la dynamique GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
36.03 36.33
Range Annuel
25.24 36.53
Clôture Précédente
35.96
Ouverture
36.03
Bid
36.33
Ask
36.63
Plus Bas
36.03
Plus Haut
36.33
Volume
267
Changement quotidien
1.03%
Changement Mensuel
5.64%
Changement à 6 Mois
17.57%
Changement Annuel
38.61%
20 septembre, samedi