BAR: GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest

36.04 USD 0.08 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAR hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.03 bis zu einem Hoch von 36.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.03 36.07
Jahresspanne
25.24 36.53
Vorheriger Schlusskurs
35.96
Eröffnung
36.03
Bid
36.04
Ask
36.34
Tief
36.03
Hoch
36.07
Volumen
8
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
4.80%
6-Monatsänderung
16.63%
Jahresänderung
37.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K