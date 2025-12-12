- 概要
AXIN: アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1
AXINの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.07の安値と10.09の高値で取引されました。
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AXIN株の現在の価格は？
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1の株価は本日10.09です。10.07 - 10.09内で取引され、前日の終値は10.08、取引量は7に達しました。AXINのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1の株は配当を出しますか？
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1の現在の価格は10.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.61%やUSDにも注目します。AXINの動きはライブチャートで確認できます。
AXIN株を買う方法は？
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1の株は現在10.09で購入可能です。注文は通常10.09または10.39付近で行われ、7や0.00%が市場の動きを示します。AXINの最新情報はライブチャートで確認できます。
AXIN株に投資する方法は？
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1への投資では、年間の値幅9.93 - 10.15と現在の10.09を考慮します。注文は多くの場合10.09や10.39で行われる前に、0.10%や1.61%と比較されます。AXINの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1の株の最高値は？
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1の過去1年の最高値は10.15でした。9.93 - 10.15内で株価は大きく変動し、10.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1の株の最低値は？
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1(AXIN)の年間最安値は9.93でした。現在の10.09や9.93 - 10.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AXINの動きはライブチャートで確認できます。
AXINの株式分割はいつ行われましたか？
アクシオム・インテリジェンス・アクイジション1は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.08、1.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.08
- 始値
- 10.09
- 買値
- 10.09
- 買値
- 10.39
- 安値
- 10.07
- 高値
- 10.09
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- 1.61%
- 1年の変化
- 1.61%
