AXIN: Axiom Intelligence Acquisition Corp 1

10.07 USD 0.02 (0.20%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AXIN汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点10.07和高点10.07进行交易。

关注Axiom Intelligence Acquisition Corp 1动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AXIN股票今天的价格是多少？

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1股票今天的定价为10.07。它在10.07 - 10.07范围内交易，昨天的收盘价为10.09，交易量达到1。AXIN的实时价格图表显示了这些更新。

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1股票是否支付股息？

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1目前的价值为10.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.41%和USD。实时查看图表以跟踪AXIN走势。

如何购买AXIN股票？

您可以以10.07的当前价格购买Axiom Intelligence Acquisition Corp 1股票。订单通常设置在10.07或10.37附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AXIN的实时图表更新。

如何投资AXIN股票？

投资Axiom Intelligence Acquisition Corp 1需要考虑年度范围9.93 - 10.15和当前价格10.07。许多人在以10.07或10.37下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看AXIN价格图表，了解每日变化。

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Axiom Intelligence Acquisition Corp 1的最高价格是10.15。在9.93 - 10.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Axiom Intelligence Acquisition Corp 1的绩效。

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1股票的最低价格是多少？

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1（AXIN）的最低价格为9.93。将其与当前的10.07和9.93 - 10.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AXIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AXIN股票是什么时候拆分的？

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.09和1.41%中可见。

日范围
10.07 10.07
年范围
9.93 10.15
前一天收盘价
10.09
开盘价
10.07
卖价
10.07
买价
10.37
最低价
10.07
最高价
10.07
交易量
1
日变化
-0.20%
月变化
-0.10%
6个月变化
1.41%
年变化
1.41%
13 十二月, 星期六