AXIN: Axiom Intelligence Acquisition Corp 1

10.09 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AXIN за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.07, а максимальная — 10.09.

Следите за динамикой Axiom Intelligence Acquisition Corp 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AXIN сегодня?

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) сегодня оценивается на уровне 10.09. Инструмент торгуется в пределах 10.07 - 10.09, вчерашнее закрытие составило 10.08, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AXIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 в настоящее время оценивается в 10.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.61% и USD. Отслеживайте движения AXIN на графике в реальном времени.

Как купить акции AXIN?

Вы можете купить акции Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) по текущей цене 10.09. Ордера обычно размещаются около 10.09 или 10.39, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AXIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AXIN?

Инвестирование в Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 предполагает учет годового диапазона 9.93 - 10.15 и текущей цены 10.09. Многие сравнивают 0.10% и 1.61% перед размещением ордеров на 10.09 или 10.39. Изучайте ежедневные изменения цены AXIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?

Самая высокая цена Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) за последний год составила 10.15. Акции заметно колебались в пределах 9.93 - 10.15, сравнение с 10.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?

Самая низкая цена Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) за год составила 9.93. Сравнение с текущими 10.09 и 9.93 - 10.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AXIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AXIN?

В прошлом Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.08 и 1.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.07 10.09
Годовой диапазон
9.93 10.15
Предыдущее закрытие
10.08
Open
10.09
Bid
10.09
Ask
10.39
Low
10.07
High
10.09
Объем
7
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.61%
Годовое изменение
1.61%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.