AXIN: Axiom Intelligence Acquisition Corp 1
Курс AXIN за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.07, а максимальная — 10.09.
Следите за динамикой Axiom Intelligence Acquisition Corp 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AXIN сегодня?
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) сегодня оценивается на уровне 10.09. Инструмент торгуется в пределах 10.07 - 10.09, вчерашнее закрытие составило 10.08, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AXIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 в настоящее время оценивается в 10.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.61% и USD. Отслеживайте движения AXIN на графике в реальном времени.
Как купить акции AXIN?
Вы можете купить акции Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) по текущей цене 10.09. Ордера обычно размещаются около 10.09 или 10.39, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AXIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AXIN?
Инвестирование в Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 предполагает учет годового диапазона 9.93 - 10.15 и текущей цены 10.09. Многие сравнивают 0.10% и 1.61% перед размещением ордеров на 10.09 или 10.39. Изучайте ежедневные изменения цены AXIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?
Самая высокая цена Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) за последний год составила 10.15. Акции заметно колебались в пределах 9.93 - 10.15, сравнение с 10.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?
Самая низкая цена Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) за год составила 9.93. Сравнение с текущими 10.09 и 9.93 - 10.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AXIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AXIN?
В прошлом Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.08 и 1.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.08
- Open
- 10.09
- Bid
- 10.09
- Ask
- 10.39
- Low
- 10.07
- High
- 10.09
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.61%
- Годовое изменение
- 1.61%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.