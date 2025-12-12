- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AXIN: Axiom Intelligence Acquisition Corp 1
Il tasso di cambio AXIN ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.07 e ad un massimo di 10.09.
Segui le dinamiche di Axiom Intelligence Acquisition Corp 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AXIN oggi?
Oggi le azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 sono prezzate a 10.09. Viene scambiato all'interno di 10.07 - 10.09, la chiusura di ieri è stata 10.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AXIN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 pagano dividendi?
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 è attualmente valutato a 10.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AXIN.
Come acquistare azioni AXIN?
Puoi acquistare azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 al prezzo attuale di 10.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.09 o 10.39, mentre 7 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AXIN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AXIN?
Investire in Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 implica considerare l'intervallo annuale 9.93 - 10.15 e il prezzo attuale 10.09. Molti confrontano 0.10% e 1.61% prima di effettuare ordini su 10.09 o 10.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AXIN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?
Il prezzo massimo di Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 nell'ultimo anno è stato 10.15. All'interno di 9.93 - 10.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?
Il prezzo più basso di Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) nel corso dell'anno è stato 9.93. Confrontandolo con gli attuali 10.09 e 9.93 - 10.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AXIN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AXIN?
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.08 e 1.61%.
- Chiusura Precedente
- 10.08
- Apertura
- 10.09
- Bid
- 10.09
- Ask
- 10.39
- Minimo
- 10.07
- Massimo
- 10.09
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- 1.61%
- Variazione Annuale
- 1.61%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev