AXIN: Axiom Intelligence Acquisition Corp 1

10.09 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio AXIN ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.07 e ad un massimo di 10.09.

Segui le dinamiche di Axiom Intelligence Acquisition Corp 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AXIN oggi?

Oggi le azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 sono prezzate a 10.09. Viene scambiato all'interno di 10.07 - 10.09, la chiusura di ieri è stata 10.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AXIN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 pagano dividendi?

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 è attualmente valutato a 10.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AXIN.

Come acquistare azioni AXIN?

Puoi acquistare azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 al prezzo attuale di 10.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.09 o 10.39, mentre 7 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AXIN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AXIN?

Investire in Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 implica considerare l'intervallo annuale 9.93 - 10.15 e il prezzo attuale 10.09. Molti confrontano 0.10% e 1.61% prima di effettuare ordini su 10.09 o 10.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AXIN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?

Il prezzo massimo di Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 nell'ultimo anno è stato 10.15. All'interno di 9.93 - 10.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Axiom Intelligence Acquisition Corp 1?

Il prezzo più basso di Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 (AXIN) nel corso dell'anno è stato 9.93. Confrontandolo con gli attuali 10.09 e 9.93 - 10.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AXIN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AXIN?

Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.08 e 1.61%.

Intervallo Giornaliero
10.07 10.09
Intervallo Annuale
9.93 10.15
Chiusura Precedente
10.08
Apertura
10.09
Bid
10.09
Ask
10.39
Minimo
10.07
Massimo
10.09
Volume
7
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.10%
Variazione Semestrale
1.61%
Variazione Annuale
1.61%
