ATLCZ: Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029
25.81 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATLCZの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.78の安値と25.85の高値で取引されました。
Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
25.78 25.85
1年のレンジ
23.40 25.86
- 以前の終値
- 25.81
- 始値
- 25.78
- 買値
- 25.81
- 買値
- 26.11
- 安値
- 25.78
- 高値
- 25.85
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 1.22%
- 6ヶ月の変化
- 4.07%
- 1年の変化
- 3.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K