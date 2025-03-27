Valute / ATLCZ
ATLCZ: Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029
25.80 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATLCZ ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.75 e ad un massimo di 25.82.
Segui le dinamiche di Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.75 25.82
Intervallo Annuale
23.40 25.86
- Chiusura Precedente
- 25.81
- Apertura
- 25.82
- Bid
- 25.80
- Ask
- 26.10
- Minimo
- 25.75
- Massimo
- 25.82
- Volume
- 81
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 1.18%
- Variazione Semestrale
- 4.03%
- Variazione Annuale
- 3.82%
21 settembre, domenica