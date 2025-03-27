КотировкиРазделы
ATLCZ
ATLCZ: Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029

25.83 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATLCZ за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.75, а максимальная — 25.86.

Следите за динамикой Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.75 25.86
Годовой диапазон
23.40 25.86
Предыдущее закрытие
25.78
Open
25.81
Bid
25.83
Ask
26.13
Low
25.75
High
25.86
Объем
51
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
4.15%
Годовое изменение
3.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.