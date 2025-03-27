Валюты / ATLCZ
ATLCZ: Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029
25.83 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATLCZ за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.75, а максимальная — 25.86.
Следите за динамикой Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.75 25.86
Годовой диапазон
23.40 25.86
- Предыдущее закрытие
- 25.78
- Open
- 25.81
- Bid
- 25.83
- Ask
- 26.13
- Low
- 25.75
- High
- 25.86
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 4.15%
- Годовое изменение
- 3.94%
