KurseKategorien
Währungen / ATLCZ
Zurück zum Aktien

ATLCZ: Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029

25.76 USD 0.05 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATLCZ hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.76 bis zu einem Hoch von 25.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATLCZ News

Tagesspanne
25.76 25.82
Jahresspanne
23.40 25.86
Vorheriger Schlusskurs
25.81
Eröffnung
25.82
Bid
25.76
Ask
26.06
Tief
25.76
Hoch
25.82
Volumen
45
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
1.02%
6-Monatsänderung
3.87%
Jahresänderung
3.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K