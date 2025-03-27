Währungen / ATLCZ
ATLCZ: Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029
25.76 USD 0.05 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATLCZ hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.76 bis zu einem Hoch von 25.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.76 25.82
Jahresspanne
23.40 25.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.81
- Eröffnung
- 25.82
- Bid
- 25.76
- Ask
- 26.06
- Tief
- 25.76
- Hoch
- 25.82
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 1.02%
- 6-Monatsänderung
- 3.87%
- Jahresänderung
- 3.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K