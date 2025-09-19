通貨 / ARL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ARL: American Realty Investors Inc
17.00 USD 0.30 (1.80%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARLの今日の為替レートは、1.80%変化しました。日中、通貨は1あたり16.21の安値と17.00の高値で取引されました。
American Realty Investors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
16.21 17.00
1年のレンジ
9.43 18.00
- 以前の終値
- 16.70
- 始値
- 16.21
- 買値
- 17.00
- 買値
- 17.30
- 安値
- 16.21
- 高値
- 17.00
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 1.80%
- 1ヶ月の変化
- 7.80%
- 6ヶ月の変化
- 54.41%
- 1年の変化
- -0.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K