ARL: American Realty Investors Inc
17.00 USD 0.30 (1.80%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARL hat sich für heute um 1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.21 bis zu einem Hoch von 17.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Realty Investors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.21 17.00
Jahresspanne
9.43 18.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.70
- Eröffnung
- 16.21
- Bid
- 17.00
- Ask
- 17.30
- Tief
- 16.21
- Hoch
- 17.00
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 1.80%
- Monatsänderung
- 7.80%
- 6-Monatsänderung
- 54.41%
- Jahresänderung
- -0.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K