ARL: American Realty Investors Inc

17.00 USD 0.30 (1.80%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARL hat sich für heute um 1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.21 bis zu einem Hoch von 17.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Realty Investors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
16.21 17.00
Jahresspanne
9.43 18.00
Vorheriger Schlusskurs
16.70
Eröffnung
16.21
Bid
17.00
Ask
17.30
Tief
16.21
Hoch
17.00
Volumen
2
Tagesänderung
1.80%
Monatsänderung
7.80%
6-Monatsänderung
54.41%
Jahresänderung
-0.87%
