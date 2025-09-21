Valute / ARL
ARL: American Realty Investors Inc
17.00 USD 0.30 (1.80%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARL ha avuto una variazione del 1.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.21 e ad un massimo di 17.00.
Segui le dinamiche di American Realty Investors Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.21 17.00
Intervallo Annuale
9.43 18.00
- Chiusura Precedente
- 16.70
- Apertura
- 16.21
- Bid
- 17.00
- Ask
- 17.30
- Minimo
- 16.21
- Massimo
- 17.00
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 1.80%
- Variazione Mensile
- 7.80%
- Variazione Semestrale
- 54.41%
- Variazione Annuale
- -0.87%
21 settembre, domenica