ARL: American Realty Investors Inc

17.00 USD 0.30 (1.80%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARL ha avuto una variazione del 1.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.21 e ad un massimo di 17.00.

Segui le dinamiche di American Realty Investors Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
16.21 17.00
Intervallo Annuale
9.43 18.00
Chiusura Precedente
16.70
Apertura
16.21
Bid
17.00
Ask
17.30
Minimo
16.21
Massimo
17.00
Volume
2
Variazione giornaliera
1.80%
Variazione Mensile
7.80%
Variazione Semestrale
54.41%
Variazione Annuale
-0.87%
21 settembre, domenica