Валюты / ARL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARL: American Realty Investors Inc
17.00 USD 0.30 (1.80%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARL за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.21, а максимальная — 17.00.
Следите за динамикой American Realty Investors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.21 17.00
Годовой диапазон
9.43 18.00
- Предыдущее закрытие
- 16.70
- Open
- 16.21
- Bid
- 17.00
- Ask
- 17.30
- Low
- 16.21
- High
- 17.00
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.80%
- Месячное изменение
- 7.80%
- 6-месячное изменение
- 54.41%
- Годовое изменение
- -0.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.