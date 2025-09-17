КотировкиРазделы
Валюты / ARL
ARL: American Realty Investors Inc

17.00 USD 0.30 (1.80%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARL за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.21, а максимальная — 17.00.

Следите за динамикой American Realty Investors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.21 17.00
Годовой диапазон
9.43 18.00
Предыдущее закрытие
16.70
Open
16.21
Bid
17.00
Ask
17.30
Low
16.21
High
17.00
Объем
2
Дневное изменение
1.80%
Месячное изменение
7.80%
6-месячное изменение
54.41%
Годовое изменение
-0.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.