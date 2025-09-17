Курс ARL за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.21, а максимальная — 17.00.

