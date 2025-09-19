クォートセクション
通貨 / APT
APT: Alpha Pro Tech Ltd

4.85 USD 0.04 (0.82%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

APTの今日の為替レートは、-0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり4.80の安値と4.92の高値で取引されました。

Alpha Pro Tech Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
4.80 4.92
1年のレンジ
4.06 6.20
以前の終値
4.89
始値
4.80
買値
4.85
買値
5.15
安値
4.80
高値
4.92
出来高
24
1日の変化
-0.82%
1ヶ月の変化
4.08%
6ヶ月の変化
-2.81%
1年の変化
-15.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K