Währungen / APT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
APT: Alpha Pro Tech Ltd
4.83 USD 0.02 (0.41%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APT hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.76 bis zu einem Hoch von 4.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alpha Pro Tech Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.76 4.90
Jahresspanne
4.06 6.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.85
- Eröffnung
- 4.76
- Bid
- 4.83
- Ask
- 5.13
- Tief
- 4.76
- Hoch
- 4.90
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 3.65%
- 6-Monatsänderung
- -3.21%
- Jahresänderung
- -15.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K