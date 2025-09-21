QuotazioniSezioni
APT: Alpha Pro Tech Ltd

4.80 USD 0.05 (1.03%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APT ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.74 e ad un massimo di 4.90.

Segui le dinamiche di Alpha Pro Tech Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.74 4.90
Intervallo Annuale
4.06 6.20
Chiusura Precedente
4.85
Apertura
4.76
Bid
4.80
Ask
5.10
Minimo
4.74
Massimo
4.90
Volume
41
Variazione giornaliera
-1.03%
Variazione Mensile
3.00%
Variazione Semestrale
-3.81%
Variazione Annuale
-16.23%
21 settembre, domenica