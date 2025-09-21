Valute / APT
APT: Alpha Pro Tech Ltd
4.80 USD 0.05 (1.03%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APT ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.74 e ad un massimo di 4.90.
Segui le dinamiche di Alpha Pro Tech Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.74 4.90
Intervallo Annuale
4.06 6.20
- Chiusura Precedente
- 4.85
- Apertura
- 4.76
- Bid
- 4.80
- Ask
- 5.10
- Minimo
- 4.74
- Massimo
- 4.90
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- 3.00%
- Variazione Semestrale
- -3.81%
- Variazione Annuale
- -16.23%
21 settembre, domenica