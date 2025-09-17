Валюты / APT
APT: Alpha Pro Tech Ltd
4.77 USD 0.07 (1.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APT за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.76, а максимальная — 4.92.
Следите за динамикой Alpha Pro Tech Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.76 4.92
Годовой диапазон
4.06 6.20
- Предыдущее закрытие
- 4.84
- Open
- 4.92
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- Low
- 4.76
- High
- 4.92
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- 2.36%
- 6-месячное изменение
- -4.41%
- Годовое изменение
- -16.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.