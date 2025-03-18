クォートセクション
通貨 / AOK
AOK: iShares Core Conservative Allocation ETF

40.09 USD 0.02 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AOKの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり39.99の安値と40.14の高値で取引されました。

iShares Core Conservative Allocation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
39.99 40.14
1年のレンジ
35.84 40.26
以前の終値
40.07
始値
40.07
買値
40.09
買値
40.39
安値
39.99
高値
40.14
出来高
218
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
2.06%
6ヶ月の変化
6.54%
1年の変化
3.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K