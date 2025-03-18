KurseKategorien
Währungen / AOK
Zurück zum Aktien

AOK: iShares Core Conservative Allocation ETF

40.11 USD 0.02 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AOK hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.05 bis zu einem Hoch von 40.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Core Conservative Allocation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AOK News

Tagesspanne
40.05 40.12
Jahresspanne
35.84 40.26
Vorheriger Schlusskurs
40.09
Eröffnung
40.10
Bid
40.11
Ask
40.41
Tief
40.05
Hoch
40.12
Volumen
140
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
2.11%
6-Monatsänderung
6.59%
Jahresänderung
3.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K