AOK: iShares Core Conservative Allocation ETF

40.11 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AOK ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.05 e ad un massimo di 40.12.

Segui le dinamiche di iShares Core Conservative Allocation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
40.05 40.12
Intervallo Annuale
35.84 40.26
Chiusura Precedente
40.09
Apertura
40.10
Bid
40.11
Ask
40.41
Minimo
40.05
Massimo
40.12
Volume
140
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
2.11%
Variazione Semestrale
6.59%
Variazione Annuale
3.62%
21 settembre, domenica