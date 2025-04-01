通貨 / ALLR
ALLR: Allarity Therapeutics Inc
1.58 USD 0.11 (7.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALLRの今日の為替レートは、7.48%変化しました。日中、通貨は1あたり1.47の安値と1.60の高値で取引されました。
Allarity Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.47 1.60
1年のレンジ
0.62 2.35
- 以前の終値
- 1.47
- 始値
- 1.47
- 買値
- 1.58
- 買値
- 1.88
- 安値
- 1.47
- 高値
- 1.60
- 出来高
- 496
- 1日の変化
- 7.48%
- 1ヶ月の変化
- 2.60%
- 6ヶ月の変化
- 62.89%
- 1年の変化
- -25.12%
