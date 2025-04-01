Валюты / ALLR
ALLR: Allarity Therapeutics Inc
1.52 USD 0.11 (6.75%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALLR за сегодня изменился на -6.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.43, а максимальная — 1.61.
Следите за динамикой Allarity Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.43 1.61
Годовой диапазон
0.62 2.35
- Предыдущее закрытие
- 1.63
- Open
- 1.58
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.43
- High
- 1.61
- Объем
- 1.358 K
- Дневное изменение
- -6.75%
- Месячное изменение
- -1.30%
- 6-месячное изменение
- 56.70%
- Годовое изменение
- -27.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.