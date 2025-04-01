QuotazioniSezioni
Valute / ALLR
Tornare a Azioni

ALLR: Allarity Therapeutics Inc

1.54 USD 0.04 (2.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALLR ha avuto una variazione del -2.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.52 e ad un massimo di 1.63.

Segui le dinamiche di Allarity Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALLR News

Intervallo Giornaliero
1.52 1.63
Intervallo Annuale
0.62 2.35
Chiusura Precedente
1.58
Apertura
1.59
Bid
1.54
Ask
1.84
Minimo
1.52
Massimo
1.63
Volume
338
Variazione giornaliera
-2.53%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
58.76%
Variazione Annuale
-27.01%
21 settembre, domenica