ALLR: Allarity Therapeutics Inc
1.56 USD 0.02 (1.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALLR hat sich für heute um -1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.55 bis zu einem Hoch von 1.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allarity Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.55 1.63
Jahresspanne
0.62 2.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.58
- Eröffnung
- 1.59
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Tief
- 1.55
- Hoch
- 1.63
- Volumen
- 130
- Tagesänderung
- -1.27%
- Monatsänderung
- 1.30%
- 6-Monatsänderung
- 60.82%
- Jahresänderung
- -26.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K