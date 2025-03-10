通貨 / ALGS
ALGS: Aligos Therapeutics Inc
9.99 USD 0.77 (8.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALGSの今日の為替レートは、8.35%変化しました。日中、通貨は1あたり9.50の安値と10.35の高値で取引されました。
Aligos Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.50 10.35
1年のレンジ
3.76 46.80
- 以前の終値
- 9.22
- 始値
- 9.52
- 買値
- 9.99
- 買値
- 10.29
- 安値
- 9.50
- 高値
- 10.35
- 出来高
- 242
- 1日の変化
- 8.35%
- 1ヶ月の変化
- -2.54%
- 6ヶ月の変化
- 16.03%
- 1年の変化
- 17.25%
