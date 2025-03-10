QuotazioniSezioni
Valute / ALGS
Tornare a Azioni

ALGS: Aligos Therapeutics Inc

9.67 USD 0.32 (3.20%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALGS ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.67 e ad un massimo di 10.25.

Segui le dinamiche di Aligos Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALGS News

Intervallo Giornaliero
9.67 10.25
Intervallo Annuale
3.76 46.80
Chiusura Precedente
9.99
Apertura
10.00
Bid
9.67
Ask
9.97
Minimo
9.67
Massimo
10.25
Volume
198
Variazione giornaliera
-3.20%
Variazione Mensile
-5.66%
Variazione Semestrale
12.31%
Variazione Annuale
13.50%
21 settembre, domenica