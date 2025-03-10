Valute / ALGS
ALGS: Aligos Therapeutics Inc
9.67 USD 0.32 (3.20%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALGS ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.67 e ad un massimo di 10.25.
Segui le dinamiche di Aligos Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.67 10.25
Intervallo Annuale
3.76 46.80
- Chiusura Precedente
- 9.99
- Apertura
- 10.00
- Bid
- 9.67
- Ask
- 9.97
- Minimo
- 9.67
- Massimo
- 10.25
- Volume
- 198
- Variazione giornaliera
- -3.20%
- Variazione Mensile
- -5.66%
- Variazione Semestrale
- 12.31%
- Variazione Annuale
- 13.50%
21 settembre, domenica