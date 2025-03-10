Währungen / ALGS
ALGS: Aligos Therapeutics Inc
10.11 USD 0.12 (1.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALGS hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.83 bis zu einem Hoch von 10.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aligos Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.83 10.25
Jahresspanne
3.76 46.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.99
- Eröffnung
- 10.00
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Tief
- 9.83
- Hoch
- 10.25
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- 1.20%
- Monatsänderung
- -1.37%
- 6-Monatsänderung
- 17.42%
- Jahresänderung
- 18.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K