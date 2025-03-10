KurseKategorien
ALGS: Aligos Therapeutics Inc

10.11 USD 0.12 (1.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALGS hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.83 bis zu einem Hoch von 10.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aligos Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
9.83 10.25
Jahresspanne
3.76 46.80
Vorheriger Schlusskurs
9.99
Eröffnung
10.00
Bid
10.11
Ask
10.41
Tief
9.83
Hoch
10.25
Volumen
50
Tagesänderung
1.20%
Monatsänderung
-1.37%
6-Monatsänderung
17.42%
Jahresänderung
18.66%
