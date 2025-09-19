通貨 / AIRTP
AIRTP: Air T Inc - Trust Preferred Securities
19.23 USD 0.12 (0.62%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIRTPの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり19.22の安値と19.25の高値で取引されました。
Air T Inc - Trust Preferred Securitiesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
19.22 19.25
1年のレンジ
14.36 19.55
- 以前の終値
- 19.35
- 始値
- 19.25
- 買値
- 19.23
- 買値
- 19.53
- 安値
- 19.22
- 高値
- 19.25
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- 2.23%
- 6ヶ月の変化
- 13.45%
- 1年の変化
- 12.72%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K