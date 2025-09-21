QuotazioniSezioni
Valute / AIRTP
AIRTP: Air T Inc - Trust Preferred Securities

19.21 USD 0.02 (0.10%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIRTP ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.20 e ad un massimo di 19.25.

Segui le dinamiche di Air T Inc - Trust Preferred Securities. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.20 19.25
Intervallo Annuale
14.36 19.55
Chiusura Precedente
19.23
Apertura
19.20
Bid
19.21
Ask
19.51
Minimo
19.20
Massimo
19.25
Volume
5
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
2.13%
Variazione Semestrale
13.33%
Variazione Annuale
12.60%
