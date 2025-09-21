Valute / AIRTP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AIRTP: Air T Inc - Trust Preferred Securities
19.21 USD 0.02 (0.10%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIRTP ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.20 e ad un massimo di 19.25.
Segui le dinamiche di Air T Inc - Trust Preferred Securities. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
19.20 19.25
Intervallo Annuale
14.36 19.55
- Chiusura Precedente
- 19.23
- Apertura
- 19.20
- Bid
- 19.21
- Ask
- 19.51
- Minimo
- 19.20
- Massimo
- 19.25
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 2.13%
- Variazione Semestrale
- 13.33%
- Variazione Annuale
- 12.60%
21 settembre, domenica