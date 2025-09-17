КотировкиРазделы
AIRTP: Air T Inc - Trust Preferred Securities

19.35 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AIRTP за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.35, а максимальная — 19.39.

Следите за динамикой Air T Inc - Trust Preferred Securities. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.35 19.39
Годовой диапазон
14.36 19.55
Предыдущее закрытие
19.37
Open
19.39
Bid
19.35
Ask
19.65
Low
19.35
High
19.39
Объем
2
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
2.87%
6-месячное изменение
14.16%
Годовое изменение
13.42%
