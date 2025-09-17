Валюты / AIRTP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIRTP: Air T Inc - Trust Preferred Securities
19.35 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRTP за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.35, а максимальная — 19.39.
Следите за динамикой Air T Inc - Trust Preferred Securities. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
19.35 19.39
Годовой диапазон
14.36 19.55
- Предыдущее закрытие
- 19.37
- Open
- 19.39
- Bid
- 19.35
- Ask
- 19.65
- Low
- 19.35
- High
- 19.39
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 2.87%
- 6-месячное изменение
- 14.16%
- Годовое изменение
- 13.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.