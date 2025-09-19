Währungen / AIRTP
AIRTP: Air T Inc - Trust Preferred Securities
19.21 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIRTP hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.20 bis zu einem Hoch von 19.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Air T Inc - Trust Preferred Securities-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.20 19.25
Jahresspanne
14.36 19.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.23
- Eröffnung
- 19.20
- Bid
- 19.21
- Ask
- 19.51
- Tief
- 19.20
- Hoch
- 19.25
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 2.13%
- 6-Monatsänderung
- 13.33%
- Jahresänderung
- 12.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K