KurseKategorien
Währungen / AIRTP
Zurück zum Aktien

AIRTP: Air T Inc - Trust Preferred Securities

19.21 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIRTP hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.20 bis zu einem Hoch von 19.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Air T Inc - Trust Preferred Securities-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
19.20 19.25
Jahresspanne
14.36 19.55
Vorheriger Schlusskurs
19.23
Eröffnung
19.20
Bid
19.21
Ask
19.51
Tief
19.20
Hoch
19.25
Volumen
5
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
2.13%
6-Monatsänderung
13.33%
Jahresänderung
12.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K