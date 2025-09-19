クォートセクション
AHL-PD: Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativ

21.68 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AHL-PDの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり21.55の安値と21.70の高値で取引されました。

Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.55 21.70
1年のレンジ
18.99 22.19
以前の終値
21.66
始値
21.70
買値
21.68
買値
21.98
安値
21.55
高値
21.70
出来高
19
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
0.51%
6ヶ月の変化
12.22%
1年の変化
12.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K