AHL-PD: Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativ

21.56 USD 0.12 (0.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AHL-PD ha avuto una variazione del -0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.53 e ad un massimo di 21.63.

Segui le dinamiche di Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativ. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.53 21.63
Intervallo Annuale
18.99 22.19
Chiusura Precedente
21.68
Apertura
21.61
Bid
21.56
Ask
21.86
Minimo
21.53
Massimo
21.63
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.55%
Variazione Mensile
-0.05%
Variazione Semestrale
11.59%
Variazione Annuale
11.59%
20 settembre, sabato