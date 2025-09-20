Valute / AHL-PD
AHL-PD: Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativ
21.56 USD 0.12 (0.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AHL-PD ha avuto una variazione del -0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.53 e ad un massimo di 21.63.
Segui le dinamiche di Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativ. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.53 21.63
Intervallo Annuale
18.99 22.19
- Chiusura Precedente
- 21.68
- Apertura
- 21.61
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Minimo
- 21.53
- Massimo
- 21.63
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.55%
- Variazione Mensile
- -0.05%
- Variazione Semestrale
- 11.59%
- Variazione Annuale
- 11.59%
20 settembre, sabato