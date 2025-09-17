КотировкиРазделы
AHL-PD
AHL-PD: Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativ

21.78 USD 0.08 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHL-PD за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.52, а максимальная — 21.78.

Следите за динамикой Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.52 21.78
Годовой диапазон
18.99 22.19
Предыдущее закрытие
21.70
Open
21.62
Bid
21.78
Ask
22.08
Low
21.52
High
21.78
Объем
16
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
0.97%
6-месячное изменение
12.73%
Годовое изменение
12.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.