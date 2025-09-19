KurseKategorien
Währungen / AHL-PD
Zurück zum Aktien

AHL-PD: Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativ

21.68 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHL-PD hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.55 bis zu einem Hoch von 21.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aspen Insurance Holdings Limited 5.625% Perpetual Non-Cumulativ-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
21.55 21.70
Jahresspanne
18.99 22.19
Vorheriger Schlusskurs
21.66
Eröffnung
21.70
Bid
21.68
Ask
21.98
Tief
21.55
Hoch
21.70
Volumen
19
Tagesänderung
0.09%
Monatsänderung
0.51%
6-Monatsänderung
12.22%
Jahresänderung
12.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K