AFJK: Aimei Health Technology Co Ltd

11.33 USD 0.03 (0.27%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AFJKの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり11.32の安値と11.33の高値で取引されました。

Aimei Health Technology Co Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.32 11.33
1年のレンジ
10.49 11.33
以前の終値
11.30
始値
11.32
買値
11.33
買値
11.63
安値
11.32
高値
11.33
出来高
4
1日の変化
0.27%
1ヶ月の変化
0.44%
6ヶ月の変化
3.19%
1年の変化
8.01%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K