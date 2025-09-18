Divisas / AFJK
AFJK: Aimei Health Technology Co Ltd
11.33 USD 0.03 (0.27%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AFJK de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.32, mientras que el máximo ha alcanzado 11.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aimei Health Technology Co Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
11.32 11.33
Rango anual
10.49 11.33
- Cierres anteriores
- 11.30
- Open
- 11.32
- Bid
- 11.33
- Ask
- 11.63
- Low
- 11.32
- High
- 11.33
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 0.44%
- Cambio a 6 meses
- 3.19%
- Cambio anual
- 8.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B