AFJK: Aimei Health Technology Co Ltd

11.33 USD 0.03 (0.27%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFJK ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.32 e ad un massimo di 11.33.

Segui le dinamiche di Aimei Health Technology Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.32 11.33
Intervallo Annuale
10.49 11.33
Chiusura Precedente
11.30
Apertura
11.32
Bid
11.33
Ask
11.63
Minimo
11.32
Massimo
11.33
Volume
4
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
0.44%
Variazione Semestrale
3.19%
Variazione Annuale
8.01%
21 settembre, domenica