Valute / AFJK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AFJK: Aimei Health Technology Co Ltd
11.33 USD 0.03 (0.27%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFJK ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.32 e ad un massimo di 11.33.
Segui le dinamiche di Aimei Health Technology Co Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.32 11.33
Intervallo Annuale
10.49 11.33
- Chiusura Precedente
- 11.30
- Apertura
- 11.32
- Bid
- 11.33
- Ask
- 11.63
- Minimo
- 11.32
- Massimo
- 11.33
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- 0.44%
- Variazione Semestrale
- 3.19%
- Variazione Annuale
- 8.01%
21 settembre, domenica