KurseKategorien
Währungen / AFJK
Zurück zum Aktien

AFJK: Aimei Health Technology Co Ltd

11.33 USD 0.03 (0.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFJK hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.32 bis zu einem Hoch von 11.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aimei Health Technology Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
11.32 11.33
Jahresspanne
10.49 11.33
Vorheriger Schlusskurs
11.30
Eröffnung
11.32
Bid
11.33
Ask
11.63
Tief
11.32
Hoch
11.33
Volumen
4
Tagesänderung
0.27%
Monatsänderung
0.44%
6-Monatsänderung
3.19%
Jahresänderung
8.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K