AFJK: Aimei Health Technology Co Ltd
11.33 USD 0.03 (0.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFJK hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.32 bis zu einem Hoch von 11.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aimei Health Technology Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.32 11.33
Jahresspanne
10.49 11.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.30
- Eröffnung
- 11.32
- Bid
- 11.33
- Ask
- 11.63
- Tief
- 11.32
- Hoch
- 11.33
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 0.44%
- 6-Monatsänderung
- 3.19%
- Jahresänderung
- 8.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K