クォートセクション
通貨 / ACFN
株に戻る

ACFN: ACORN ENERGY INC

28.88 USD 0.41 (1.40%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACFNの今日の為替レートは、-1.40%変化しました。日中、通貨は1あたり28.88の安値と31.16の高値で取引されました。

ACORN ENERGY INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
28.88 31.16
1年のレンジ
17.22 32.00
以前の終値
29.29
始値
31.16
買値
28.88
買値
29.18
安値
28.88
高値
31.16
出来高
27
1日の変化
-1.40%
1ヶ月の変化
3.14%
6ヶ月の変化
56.11%
1年の変化
56.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K