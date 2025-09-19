KurseKategorien
ACFN: ACORN ENERGY INC

29.50 USD 0.62 (2.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACFN hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.50 bis zu einem Hoch von 31.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die ACORN ENERGY INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
28.50 31.47
Jahresspanne
17.22 32.00
Vorheriger Schlusskurs
28.88
Eröffnung
28.61
Bid
29.50
Ask
29.80
Tief
28.50
Hoch
31.47
Volumen
19
Tagesänderung
2.15%
Monatsänderung
5.36%
6-Monatsänderung
59.46%
Jahresänderung
59.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K