ACFN: ACORN ENERGY INC
29.50 USD 0.62 (2.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACFN hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.50 bis zu einem Hoch von 31.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die ACORN ENERGY INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.50 31.47
Jahresspanne
17.22 32.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.88
- Eröffnung
- 28.61
- Bid
- 29.50
- Ask
- 29.80
- Tief
- 28.50
- Hoch
- 31.47
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 2.15%
- Monatsänderung
- 5.36%
- 6-Monatsänderung
- 59.46%
- Jahresänderung
- 59.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K