28.80 USD 0.08 (0.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACFN ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.39 e ad un massimo di 31.47.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.39 31.47
Intervallo Annuale
17.22 32.00
Chiusura Precedente
28.88
Apertura
28.61
Bid
28.80
Ask
29.10
Minimo
28.39
Massimo
31.47
Volume
63
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
2.86%
Variazione Semestrale
55.68%
Variazione Annuale
55.68%
21 settembre, domenica