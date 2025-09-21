Valute / ACFN
ACFN
28.80 USD 0.08 (0.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACFN ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.39 e ad un massimo di 31.47.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.39 31.47
Intervallo Annuale
17.22 32.00
- Chiusura Precedente
- 28.88
- Apertura
- 28.61
- Bid
- 28.80
- Ask
- 29.10
- Minimo
- 28.39
- Massimo
- 31.47
- Volume
- 63
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 2.86%
- Variazione Semestrale
- 55.68%
- Variazione Annuale
- 55.68%
21 settembre, domenica