ACFN: ACORN ENERGY INC

28.80 USD 0.08 (0.28%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACFN a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.39 et à un maximum de 31.47.

Suivez la dynamique ACORN ENERGY INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
28.39 31.47
Range Annuel
17.22 32.00
Clôture Précédente
28.88
Ouverture
28.61
Bid
28.80
Ask
29.10
Plus Bas
28.39
Plus Haut
31.47
Volume
63
Changement quotidien
-0.28%
Changement Mensuel
2.86%
Changement à 6 Mois
55.68%
Changement Annuel
55.68%
20 septembre, samedi