クォートセクション
通貨 / ABTS
株に戻る

ABTS: Abits Group Inc

5.51 USD 0.47 (9.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ABTSの今日の為替レートは、9.33%変化しました。日中、通貨は1あたり4.86の安値と5.95の高値で取引されました。

Abits Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABTS News

1日のレンジ
4.86 5.95
1年のレンジ
0.25 9.40
以前の終値
5.04
始値
5.00
買値
5.51
買値
5.81
安値
4.86
高値
5.95
出来高
130
1日の変化
9.33%
1ヶ月の変化
62.06%
6ヶ月の変化
83.06%
1年の変化
1072.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K