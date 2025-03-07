Währungen / ABTS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ABTS: Abits Group Inc
5.51 USD 0.47 (9.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABTS hat sich für heute um 9.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.86 bis zu einem Hoch von 5.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Abits Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.86 5.95
Jahresspanne
0.25 9.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.04
- Eröffnung
- 5.00
- Bid
- 5.51
- Ask
- 5.81
- Tief
- 4.86
- Hoch
- 5.95
- Volumen
- 130
- Tagesänderung
- 9.33%
- Monatsänderung
- 62.06%
- 6-Monatsänderung
- 83.06%
- Jahresänderung
- 1072.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K