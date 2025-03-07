KurseKategorien
Währungen / ABTS
Zurück zum Aktien

ABTS: Abits Group Inc

5.51 USD 0.47 (9.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABTS hat sich für heute um 9.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.86 bis zu einem Hoch von 5.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Abits Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABTS News

Tagesspanne
4.86 5.95
Jahresspanne
0.25 9.40
Vorheriger Schlusskurs
5.04
Eröffnung
5.00
Bid
5.51
Ask
5.81
Tief
4.86
Hoch
5.95
Volumen
130
Tagesänderung
9.33%
Monatsänderung
62.06%
6-Monatsänderung
83.06%
Jahresänderung
1072.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K