시세섹션
통화 / ABTS
주식로 돌아가기

ABTS: Abits Group Inc

7.32 USD 1.81 (32.85%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ABTS 환율이 오늘 32.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.61이고 고가는 8.00이었습니다.

Abits Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ABTS News

일일 변동 비율
5.61 8.00
년간 변동
0.25 9.40
이전 종가
5.51
시가
5.71
Bid
7.32
Ask
7.62
저가
5.61
고가
8.00
볼륨
385
일일 변동
32.85%
월 변동
115.29%
6개월 변동
143.19%
년간 변동율
1457.45%
20 9월, 토요일