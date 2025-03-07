QuotazioniSezioni
ABTS: Abits Group Inc

7.32 USD 1.81 (32.85%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABTS ha avuto una variazione del 32.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.61 e ad un massimo di 8.00.

Segui le dinamiche di Abits Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.61 8.00
Intervallo Annuale
0.25 9.40
Chiusura Precedente
5.51
Apertura
5.71
Bid
7.32
Ask
7.62
Minimo
5.61
Massimo
8.00
Volume
385
Variazione giornaliera
32.85%
Variazione Mensile
115.29%
Variazione Semestrale
143.19%
Variazione Annuale
1457.45%
