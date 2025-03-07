Valute / ABTS
ABTS: Abits Group Inc
7.32 USD 1.81 (32.85%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABTS ha avuto una variazione del 32.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.61 e ad un massimo di 8.00.
Segui le dinamiche di Abits Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.61 8.00
Intervallo Annuale
0.25 9.40
- Chiusura Precedente
- 5.51
- Apertura
- 5.71
- Bid
- 7.32
- Ask
- 7.62
- Minimo
- 5.61
- Massimo
- 8.00
- Volume
- 385
- Variazione giornaliera
- 32.85%
- Variazione Mensile
- 115.29%
- Variazione Semestrale
- 143.19%
- Variazione Annuale
- 1457.45%
21 settembre, domenica