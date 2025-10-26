インディケータ: Ind_2 Line+1 - ページ 2 123 新しいコメント Uladzislau Miarzlou 2020.12.19 10:46 #11 インジケーターをコンパイルできません。incladにマニホールドを追加したのですが、何が問題なのでしょうか？ Roman Shiredchenko 2025.04.10 06:13 #12 Uladzislau Miarzlou コードにエラーが あります。メタエディターでコードを開くと、作者がプログラムが入っているフォルダへの余分なパスを指定していることがわかります。 #このパスを削除してコンパイルしてください。 #include <EvgeTrofiMoneyManagment.mqh>. EvgeTrofiを削除する Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений www.mql5.com Раздел содержит следующие описания: Коды возврата торгового сервера – анализ результатов отправки торгового запроса , отправленного функцией... Roman Shiredchenko 2025.04.10 06:14 #13 Uladzislau Miarzlou #: インジケーターをコンパイルできません。マニホールドをインクルードに追加したのですが、何が問題なのでしょうか？ インクルードが開けません - 不要なパスが指定されています。 解決策はこちらです。 https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013 もう5年も前の記事ですが、まだ関連性があるかもしれません。 僕には関係ある！ Индикаторы: Ind_2 Line+1 2012.11.07Automated-Tradingwww.mql5.com Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов. redneedle 2025.04.29 16:44 #14 mt5をありがとう、しかし、あなたは逆転した、実際には、あなたは七面鳥を台無しにした...あなたが注意深くなければ、あなたは牛の目のインデックスをゼロにしました。とStringUpper関数は、なぜ過去からこの古いものを引っ張る、ペアに接尾辞をアタッチ交換する人のためのそれのためだけの問題！))) al982 2025.07.07 21:11 #15 redneedle #: mt5をありがとう、しかし、あなたは逆転した、実際には、あなたは七面鳥を台無しにした...あなたが注意深くなければ、あなたは牛の目のインデックスをゼロにしました。そしてまたStringUpper関数は、なぜ過去からこの古いものを引っ張る、ペアに接尾辞をアタッチ交換する人のためにそれのためだけの問題！))) あなたは "新しい "を考慮してそれをやり直すことができますか？ Roman Shiredchenko 2025.07.08 06:19 #16 redneedle #: ストリングアッパー al982#: 新」を意識してやり直したら？ StringUpperを見て削除してみる：明示的に文字を正しく書けばOKになるし、逆も見てみる（必要なら変更する）、週末にはここにアップする......。 al982 2025.07.10 08:00 #17 Roman Shiredchenko #:私はStringUpperを見て 、それを削除します：明示的に右の文字がOKでなければならないだろうし、逆を見ます（私は必要に応じて編集を行います）と、これらの週末に、私はここにそれを投稿します....... わかりました。ありがとうございました。 Roman Shiredchenko 2025.07.12 02:36 #18 これが添付ファイルのOCだ。リバースはマイナス（差）ではなくプラスでカウントする。 合計を行う - それがあるべきように逆で。唯一のスプレッドの第二シンボルとokの場合は逆に行う。 私はすぐにこのインジケータを使用したロボットも書くつもりです。 ファイル: ind_2_linep1.mq5 40 kb al982 2025.07.14 20:03 #19 Roman Shiredchenko #:これが添付ファイルのOCだ。リバースOKは、マイナス（差）ではなくプラスでカウントする。合計を行う - それがあるべきように逆で。スプレッドとokの2番目のシンボルだけの場合は逆に行う。あなたはそれを使用することを歓迎します、私はすぐに同様にこの指標を使用してロボットを書くだろう。 わかった。了解。インストールしました。ありがとう。 Hardcore.Trading 2025.09.12 17:20 #20 皆さん、こんにちは。MT5でInd_2 Line+1というインジケーターを読み込む方法を教えてください。私はそれを得ることができません。詳しく教えてください。ありがとうございます。 123 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
#このパスを削除してコンパイルしてください。
#include <EvgeTrofiMoneyManagment.mqh>.
EvgeTrofiを削除する
インジケーターをコンパイルできません。マニホールドをインクルードに追加したのですが、何が問題なのでしょうか？
インクルードが開けません - 不要なパスが指定されています。
解決策はこちらです。
https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013
もう5年も前の記事ですが、まだ関連性があるかもしれません。
僕には関係ある！
mt5をありがとう、しかし、あなたは逆転した、実際には、あなたは七面鳥を台無しにした...あなたが注意深くなければ、あなたは牛の目のインデックスをゼロにしました。そしてまたStringUpper関数は、なぜ過去からこの古いものを引っ張る、ペアに接尾辞をアタッチ交換する人のためにそれのためだけの問題！)))
あなたは "新しい "を考慮してそれをやり直すことができますか？
ストリングアッパー
新」を意識してやり直したら？
StringUpperを見て削除してみる：明示的に文字を正しく書けばOKになるし、逆も見てみる（必要なら変更する）、週末にはここにアップする......。
わかりました。ありがとうございました。
これが添付ファイルのOCだ。リバースはマイナス（差）ではなくプラスでカウントする。
合計を行う - それがあるべきように逆で。唯一のスプレッドの第二シンボルとokの場合は逆に行う。
私はすぐにこのインジケータを使用したロボットも書くつもりです。
わかった。了解。インストールしました。ありがとう。