インジケーターをコンパイルできません。incladにマニホールドを追加したのですが、何が問題なのでしょうか？
 
Uladzislau Miarzlou コードにエラーが あります。メタエディターでコードを開くと、作者がプログラムが入っているフォルダへの余分なパスを指定していることがわかります。

#このパスを削除してコンパイルしてください。

#include <EvgeTrofiMoneyManagment.mqh>.

EvgeTrofiを削除する

Uladzislau Miarzlou #:
インジケーターをコンパイルできません。マニホールドをインクルードに追加したのですが、何が問題なのでしょうか？

インクルードが開けません - 不要なパスが指定されています。

解決策はこちらです。

https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013

もう5年も前の記事ですが、まだ関連性があるかもしれません。

僕には関係ある！

mt5をありがとう、しかし、あなたは逆転した、実際には、あなたは七面鳥を台無しにした...あなたが注意深くなければ、あなたは牛の目のインデックスをゼロにしました。とStringUpper関数は、なぜ過去からこの古いものを引っ張る、ペアに接尾辞をアタッチ交換する人のためのそれのためだけの問題！)))
 
redneedle #:
mt5をありがとう、しかし、あなたは逆転した、実際には、あなたは七面鳥を台無しにした...あなたが注意深くなければ、あなたは牛の目のインデックスをゼロにしました。そしてまたStringUpper関数は、なぜ過去からこの古いものを引っ張る、ペアに接尾辞をアタッチ交換する人のためにそれのためだけの問題！)))

あなたは "新しい "を考慮してそれをやり直すことができますか？

 
redneedle #:
ストリングアッパー
al982#:

新」を意識してやり直したら？

StringUpperを見て削除してみる：明示的に文字を正しく書けばOKになるし、逆も見てみる（必要なら変更する）、週末にはここにアップする......。

 
Roman Shiredchenko #:

私はStringUpperを見て 、それを削除します：明示的に右の文字がOKでなければならないだろうし、逆を見ます（私は必要に応じて編集を行います）と、これらの週末に、私はここにそれを投稿します.......

わかりました。ありがとうございました。

 

これが添付ファイルのOCだ。リバースはマイナス（差）ではなくプラスでカウントする。

合計を行う - それがあるべきように逆で。唯一のスプレッドの第二シンボルとokの場合は逆に行う。

私はすぐにこのインジケータを使用したロボットも書くつもりです。


ファイル:
ind_2_linep1.mq5  40 kb
 
Roman Shiredchenko #:

これが添付ファイルのOCだ。リバースOKは、マイナス（差）ではなくプラスでカウントする。

合計を行う - それがあるべきように逆で。スプレッドとokの2番目のシンボルだけの場合は逆に行う。

あなたはそれを使用することを歓迎します、私はすぐに同様にこの指標を使用してロボットを書くだろう。


わかった。了解。インストールしました。ありがとう。

 
皆さん、こんにちは。MT5でInd_2 Line+1というインジケーターを読み込む方法を教えてください。私はそれを得ることができません。詳しく教えてください。ありがとうございます。
